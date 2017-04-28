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В Таллинне у моря вместо оперного театра появится автозаправка

Rus.Postimees.ee
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Участок между портом и "Русалкой" | ФОТО: Liis Treimann

В Таллинне у моря вместо нового здания Национальной оперы появится автозаправка, поскольку, по словам Горуправы, был произведен обмен с компанией Circle K.

На участке прямо у моря между Таллиннским портом и «Русалкой» хотели построить новое здание Национальной оперы, сейчас от этой идеи отказались и здесь не появится ни одно другое связанное с культурой здание, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Вице-канцлер по искусству Министерства культуры Хиллар Сейн сказал, что некоторое время назад министерство обращалось  к Национальной опере с вопросом, устраивает ли ее это место для театра, и получило отрицательный ответ.

И.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал, что в результате долгих переговоров был найден участок земли, который удовлетворил как город, так и Circle K, и к морю переедет автозаправка.

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