В Таллинне у моря вместо оперного театра появится автозаправка

На участке прямо у моря между Таллиннским портом и «Русалкой» хотели построить новое здание Национальной оперы, сейчас от этой идеи отказались и здесь не появится ни одно другое связанное с культурой здание, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Вице-канцлер по искусству Министерства культуры Хиллар Сейн сказал, что некоторое время назад министерство обращалось к Национальной опере с вопросом, устраивает ли ее это место для театра, и получило отрицательный ответ.

И.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал, что в результате долгих переговоров был найден участок земли, который удовлетворил как город, так и Circle K, и к морю переедет автозаправка.