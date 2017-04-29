Ратас подарил Олланду фотографию французских военнослужащих в Тапа
29 апреля 2017 г., 19:20
Премьер-министр Юри Ратас в Брюсселе поблагодарил в последний раз участвующего в заседании Европейского совета президента Франции Франсуа Олланда за поддержание решимости ЕС и подарил ему фотографию дислоцированных в Тапа французских военнослужащих.
Ратас поблагодарил Францию за обеспечение безопасности Европы и Эстонии, ярким примером которого является участие французских военнослужащих в боевой группе НАТО в Тапа, сообщил BNS в субботу пресс-секретарь правительства.
Ратас подарил президенту Олланду на память фотографию французских военнослужащих в Тапа.