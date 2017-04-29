Ратас подарил Олланду фотографию французских военнослужащих в Тапа

Премьер-министр Юри Ратас в Брюсселе поблагодарил в последний раз участвующего в заседании Европейского совета президента Франции Франсуа Олланда за поддержание решимости ЕС и подарил ему фотографию дислоцированных в Тапа французских военнослужащих.