Рейнсалу: игры с предоставлением избирательного права опасны

«Гражданство — вопрос политической власти. Это не только право и привилегия, но и обязанность принимать решения о политике государства», - отметил Рейнсалу.

Что касается права выбирать парламент ЕС, то оно, по словам Рейнсалу, регулируется общеевропейским актом. «Расширять его на граждан третьих стран — опасный и ошибочный ход мыслей», - сказал Рейнсалу и добавил, что отдаленной целью придерживающихся подобной идеологии людей несомненно является расширение избирательного права неграждан и внутри стран-членов.

Председатель Социал-демократической партии и министр здоровья и труда Евгений Осиновский также счел ненужным расширение избирательного права лиц без гражданства.

По словам Осиновского, нет сомнений в том, что статус неграждан не является нормальным и что около 80 000 лиц без определенного гражданства в Эстонии не являются хорошим решением. Кроме того, в последние годы темп натурализации замедлился, она происходит преимущественно за счет детей, поскольку с прошлого года ребенок, оба родителя которого обладают серыми паспортами, автоматически становится гражданином Эстонии.

«Но среди взрослых проблема сохраняется и сохранится, скорее всего, еще надолго. В то же время я не поддерживаю мнение, что в нынешней ситуации нам следует создать для неграждан новые дополнительные возможности», - отметил Осиновский.

По его словам, права неграждан в Эстонии защищены. «Это правда, что в том, что касается выборов, у них меньше прав, существуют определенные ограничения в области публичной службы и они не могут состоять в партиях. Но им гарантированы остальные права, в этом смысле крупные и принципиальные изменения не нужны», - сказал Осиновский.

По словам лидера Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, программная позиция Центристской партии заключается в том, что вопрос серых паспортов непременно нужно решить. «Значит ли это, что всем 80 000 негражданам пришлют домой эстонский паспорт? Ни в коем случае. Люди сами должны ходатайствовать о гражданстве и заявить, что лояльны эстонскому государству», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, следует дождаться периода перед выборами Рийгикогу, чтобы увидеть, как партии рассматривают этот вопрос в своих программах.