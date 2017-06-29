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Галерея: праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС

Rus.Postimees.ee
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В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе состоялся бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие", пишет rus.err.ee.

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