Галерея: праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС

Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие", пишет rus.err.ee.