Галерея: праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС
29 июня 2017 г., 21:23
В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе состоялся бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.
Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие", пишет rus.err.ee.