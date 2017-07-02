Женщина погибла под колесами мусоровоза: обвиняемые предстанут перед судом

Трагические события имели место 11 апреля около 13.00 по адресу Сыле, 75. Находившийся за рулем мусоровоза 58-летний Анатолий начал движение задним ходом и сбил 61-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия было установлено, что водитель был трезв, но не убедился в безопасности маневра перед началом движения, что привело к гибели пешехода.

«Водитель должен убедиться в безопасности маневра, а также уступить дорогу пешеходам, но водитель этого не сделал, поэтому женщина оказалась под колесами грузовика», - сообщили в прокуратуре.

Перед судом также предстанет напарник водителя мусоровоза - 35-летний Александр, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

«Александр должен был находиться рядом с мусоровозом и помогать водителю при маневрировании, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Он находился вне транспортного средства, но в нескольких десятках метров от него. В момент происшествия он стоял спиной к машине. Поэтому он халатно отнесся к выполнению рабочих обязанностей», - отметили в прокуратуре.

Дело будет рассматривать Харьюский уездный суд. В случае обвинительного приговора одному из обвиняемых грозит до пяти, а второму до трех лет тюремного заключения.