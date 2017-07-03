Откуда партии берут деньги?

Такие данные приводятся в отчетах партий за последний хозяйственный год, представленных в Коммерческий регистр, сообщил в понедельник, 3 июля, новостной портал ERR.

Основным источником дохода политических партий в Эстонии остается государственный бюджет, из которого партиям было в прошлом году выделено более 5,4 млн евро.

Из них Партии реформ досталось 1,61 млн, Центристской партии — 1,45 млн, соцдемам — 0,8 млн, IRL – 0,75 млн, Свободной партии — 0,43 млн и EKRE – 0,36 млн евро.