Галерея: союз Сависаара и "Деловой Таллинн" обнародовал свои первые номера
4 сентября 2017 г., 14:09
Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" в понедельник, 4 сентября, обнародовал свои первые номера для участия в выборах в столичное городское собрание.
В Ласнамяэ избирательный список союза возглавит отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, вторым номером станет депутат Рийгикогу Ольга Иванова, пишет rus.err.ee. В Пирита союз поведет на выборы Туули Стюарт, в Хааберсти - бизнесмен Юри Мыйз, в Кесклинне - предприниматель Урмас Сыырумаа, в Мустамяэ - бывший мэр Пярну Мярт Вийзитам, в Нымме - чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Хейно Энден. В Крийстине первым номером станет Марек Калета, в Пыхья-Таллинне - писательница Реэт Куду.
Муниципальные выборы пройдут 15 октября.