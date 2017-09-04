Галерея: союз Сависаара и "Деловой Таллинн" обнародовал свои первые номера

В Ласнамяэ избирательный список союза возглавит отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, вторым номером станет депутат Рийгикогу Ольга Иванова, пишет rus.err.ee. В Пирита союз поведет на выборы Туули Стюарт, в Хааберсти - бизнесмен Юри Мыйз, в Кесклинне - предприниматель Урмас Сыырумаа, в Мустамяэ - бывший мэр Пярну Мярт Вийзитам, в Нымме - чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Хейно Энден. В Крийстине первым номером станет Марек Калета, в Пыхья-Таллинне - писательница Реэт Куду.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.