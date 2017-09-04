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Галерея: союз Сависаара и "Деловой Таллинн" обнародовал свои первые номера

Rus.Postimees.ee
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Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" в понедельник, 4 сентября, обнародовал свои первые номера для участия в выборах в столичное городское собрание.

В Ласнамяэ избирательный список союза возглавит отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, вторым номером станет депутат Рийгикогу Ольга Иванова, пишет rus.err.ee. В Пирита союз поведет на выборы Туули Стюарт, в Хааберсти - бизнесмен Юри Мыйз, в Кесклинне - предприниматель Урмас Сыырумаа, в Мустамяэ - бывший мэр Пярну Мярт Вийзитам, в Нымме - чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Хейно Энден. В Крийстине первым номером станет Марек Калета, в Пыхья-Таллинне - писательница Реэт Куду.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.

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