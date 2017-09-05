Юрген Лиги: пришло время прекратить оказывать русским медвежью услугу

Довольно долго - и это казалось естественным - эстонское государство воспитывало и обучало русских детей отдельно от эстонских. Конечно, хотели как лучше, того же желали и сами эстонские русские. Когда-то такой подход поддерживался и точкой зрения, что родной язык нужно осваивать отдельно, не смешивая его с другими. И, в конце концов, право на получение образования на родном языке действует во всех демократических странах, гарантировано оно и Конституцией Эстонии.

Но со временем аргументы меняются, и в этом случае государство должно учитывать эти изменения. Оказывается, что на общественные деньги в демократических странах содержатся школы и детские сады с государственным языком обучения, и решающей тут является не финансовая сторона вопроса. Государства все больше проявляют обеспокоенность системой ценностей, проблемами безопасности и социальным расслоением, основанном на языке, а ключ к сплочению общества видят в единстве системы образования.

Значительно изменились и позиции русских. Новый интеграционный мониторинг говорит, что 71 процент русских жителей Эстонии хотел бы отдать своих детей в эстонские детские сады. Популярность эстонских школ растет, а результаты русских школ снижаются. Абсолютно понятно, что конкурентоспособность на рынке труда тесно связана со знанием государственного языка.

И отчет о развитии населения больше не говорит о тисках или стеклянных потолках для русских, он говорит не об изучении эстонского языка, а об учебе на эстонском языке и вместе с эстонцами. Корни социальной, культурной и даже политической сегрегации народов произрастают из послевоенной миграции, и раздельное воспитание детей передается из поколения в поколение.

Ученые в области эстонского языка и воспитания уже начали поддерживать эстонизацию системы образования. Подтверждается польза многоязычного образования и для общего духовного развития ребенка. Уже трехлетним детям советуют учить другой язык, поскольку это улучшает мышление, понимание и общие способности ребенка.

Это не означает отрыв от родного языка, как пытаются утверждать критики, но в образовании государственный язык не может быть сторонней добавкой, он должен быть средой. И если в русскоязычном образовании установилась инертность, то новый опыт Эстонии в области успешных шагов беженцев в обычных эстонских детских садах и школах дает основание для того, чтобы смелее думать о политике образования.

Незнание государственного языка легче исправить, чем инвалидность, которая постоянна и все же имеет пути решения в обычных школах.

Засекреченная проблема

Экспертиза не смешивает политиков и защитников русскоязычного образования, которые в эстонской политике были активнее, чем те, кто признавал наличие проблемы. Существует совершенно непрактичный компромисс: образование на эстонском языке обязательно только в гимназии. Его введение боязливо откладывали и договорились о соотношении языков 60х40, а также о праве ходатайствовать об исключениях.

Но в этом возрасте никто больше не уходит в полет, не говоря о ценностях и об инфопространстве, что стало поводом для политизированных руководителей школ требовать, а - в соответствии с правительственным договором Ратаса - и разрешить языковые исключения.