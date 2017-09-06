Возглавить Таллиннский городской музей хотят 12 человек

Подведомственный Таллинскому департаменту культуры городской музей - это конгломерат десятка расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая музеев, хранящих историческое и культурное наследие Таллинна.

Кандидатам на пост директора музея надо было представить эссе на тему: "Моя роль в развитии городского музея". На основе переданных конкурсной комиссии документов будут отобраны три кандидатуры, которые затем будут приглашены на собеседование. Оно произойдет 8 сентября.