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Возглавить Таллиннский городской музей хотят 12 человек

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marina Pushkar

В конкурсе на замещение должности директора Таллинского городского музея принимают участие 12 человек, сообщает Раэпресс.

Подведомственный Таллинскому департаменту культуры городской музей - это конгломерат десятка расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая  музеев, хранящих историческое и культурное наследие Таллинна.

Кандидатам на пост директора музея надо было представить эссе на тему: "Моя роль в развитии городского музея". На основе переданных конкурсной комиссии документов будут отобраны три кандидатуры, которые затем будут приглашены на собеседование. Оно произойдет 8 сентября.

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