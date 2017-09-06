Фото и видео: мощнейший за всю историю ураган «Ирма» достиг Карибских островов

Со скоростью до 295 км/ч ураган "Ирма" в среду, 6 сентября, обрушился на Малые Антильские острова. Накануне Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) присвоил "Ирме" пятую категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

В настоящее время ураган достиг северо-восточной части Карибских островов и продолжает двигаться на северо-запад по направлению США. Под угрозой также страны Карибского Бассейна: Пуэрто-Рико, Гаити, Куба и Доминиканская Республика. В Пуэрто-Рико и в американском штате Флорида проводится экстренная эвакуация населения.

"Харви", "Ирма", "Катя"

По оценке экспертов, "Ирма" превышает по силе недавний ураган "Харви", унесший жизни не менее 60 человек. Более одного миллиона жителей в штатах Техас и Луизиана были вынуждены покинуть свои дома. Нанесенный ураганом "Харви" ущерб оценивается в 190 млрд долларов.

Между тем Национальный центр США по наблюдению за ураганами, сообщает о новой угрозе. Над Мексиканским заливом сформировался ураган "Катя" и движется со скоростью 65 км/ч к юго-востоку США.