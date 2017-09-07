Зачем русским ботам реклама в Facebook и при чем тут выборы в США

Американская компания Facebook сообщила в среду, 6 сентября, о том, что обнаружила несколько тысяч политических объявлений, оплаченных с недостоверных аккаунтов в ее сети. Сотрудники службы безопасности компании нашли в общей сложности почти 500 фейковых учетных записей, которые управлялись из России и воспользовались правом включать политическую рекламу в Facebook, пишет DW.

Facebook: продали рекламу "фабрике троллей" из РФ

Выступая на слушаниях в Конгрессе США по делу о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах, представитель соцсети уточнил, что заказчиком политрекламы была известная "фабрика троллей" из Санкт-Петербурга. Соответствующую цитату приводят информагентства и газета The Washington Post.

"Фабрика троллей" - компания, известная сейчас как ООО "Тека", ее сотрудники размещают в интернете комментарии в поддержку российских властей. Правда, независимой проверки, чтобы убедиться в том, что за покупкой ботов и политрекламы стоит именно петербургская "фабрика троллей", Facebook, по собственному заявлению, не проводила.

Ответственный в Facebook за безопасность в распространенном 6 сентября сообщении обнародовал и детали, которые удалось узнать о характере рекламы, купленной в соцсети с недостоверных аккаунтов, которые она связывает с Россией. В основном эти рекламные объявления, как выяснилось, не содержали призывов голосовать тем или иным образом на выборах президента США, то есть не имели непосредственно агитационный или пропагандистский характер.

Сотни аккаунтов, тысячи объявлений

Большинство объявлений, однако, содержали, по данным Facebook, провокационные заявления, касающиеся расовых тем, прав сексуальных меньшинств, права на ношение оружия и других. C июня 2015 по май 2017 года на политрекламу было потрачено около 100 тысяч долларов США. Все эти учетные записи были уничтожены, так как противоречили внутренним правилам соцсети, сообщили в Facebook.

Также сотрудники отдела безопасности Facebook, по собственным данным, обнаружили еще около 2200 объявлений, которые потенциально могли быть связаны с Россией и выборами в США. Стоимость этих объявлений составила около 50 тысяч долларов.

Давно ожидаемое признание

Подобного заявления со стороны Facebook наблюдатели ждали с апреля 2017 года, когда компания сообщила о желании более активно противостоять попыткам злоупотребления социальной сетью. Признание со стороны Facebook является также новым объектом для анализа роли управляемых автоматически учетных профилей (их еще называют ботами), а также фейковых новостей в последних политических кампаниях на Западе - на референдуме о выходе Великобритании из ЕС и особенно на выборах президента США в ноябре 2016 года.

Главный вопрос, которым в связи с новыми данными задаются эксперты, - какую роль могла играть сумма в 150 тысяч долларов на фоне того, что только на онлайн-рекламу в ходе избирательной кампании в США, по данным Reuters, было потрачено около миллиарда долларов, а по данным компании Borrell, занимающейся веб-рекламой, - свыше 1,4 миллиарда? И какой цели можно достичь, вложив такую сумму?