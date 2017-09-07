Зачем русским ботам реклама в Facebook и при чем тут выборы в США

Фейковые аккаунты в Facebook, связанные с РФ, покупали политическую рекламу во время выборов президента США, утверждает соцсеть. Что это значит и для чего она им была нужна?
Американская компания Facebook сообщила в среду, 6 сентября, о том, что обнаружила несколько тысяч политических объявлений, оплаченных с недостоверных аккаунтов в ее сети. Сотрудники службы безопасности компании нашли в общей сложности почти 500 фейковых учетных записей, которые управлялись из России и воспользовались правом включать политическую рекламу в Facebook, пишет DW.
Facebook: продали рекламу "фабрике троллей" из РФ
Выступая на слушаниях в Конгрессе США по делу о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах, представитель соцсети уточнил, что заказчиком политрекламы была известная "фабрика троллей" из Санкт-Петербурга. Соответствующую цитату приводят информагентства и газета The Washington Post.
"Фабрика троллей" - компания, известная сейчас как ООО "Тека", ее сотрудники размещают в интернете комментарии в поддержку российских властей. Правда, независимой проверки, чтобы убедиться в том, что за покупкой ботов и политрекламы стоит именно петербургская "фабрика троллей", Facebook, по собственному заявлению, не проводила.
Ответственный в Facebook за безопасность в распространенном 6 сентября сообщении обнародовал и детали, которые удалось узнать о характере рекламы, купленной в соцсети с недостоверных аккаунтов, которые она связывает с Россией. В основном эти рекламные объявления, как выяснилось, не содержали призывов голосовать тем или иным образом на выборах президента США, то есть не имели непосредственно агитационный или пропагандистский характер.
Сотни аккаунтов, тысячи объявлений
Большинство объявлений, однако, содержали, по данным Facebook, провокационные заявления, касающиеся расовых тем, прав сексуальных меньшинств, права на ношение оружия и других. C июня 2015 по май 2017 года на политрекламу было потрачено около 100 тысяч долларов США. Все эти учетные записи были уничтожены, так как противоречили внутренним правилам соцсети, сообщили в Facebook.
Также сотрудники отдела безопасности Facebook, по собственным данным, обнаружили еще около 2200 объявлений, которые потенциально могли быть связаны с Россией и выборами в США. Стоимость этих объявлений составила около 50 тысяч долларов.
Давно ожидаемое признание
Подобного заявления со стороны Facebook наблюдатели ждали с апреля 2017 года, когда компания сообщила о желании более активно противостоять попыткам злоупотребления социальной сетью. Признание со стороны Facebook является также новым объектом для анализа роли управляемых автоматически учетных профилей (их еще называют ботами), а также фейковых новостей в последних политических кампаниях на Западе - на референдуме о выходе Великобритании из ЕС и особенно на выборах президента США в ноябре 2016 года.
Главный вопрос, которым в связи с новыми данными задаются эксперты, - какую роль могла играть сумма в 150 тысяч долларов на фоне того, что только на онлайн-рекламу в ходе избирательной кампании в США, по данным Reuters, было потрачено около миллиарда долларов, а по данным компании Borrell, занимающейся веб-рекламой, - свыше 1,4 миллиарда? И какой цели можно достичь, вложив такую сумму?
"Это, вероятно, был эксперимент"
По мнению профессора Зимона Хегелиха, который с 2016 года возглавляет первую в Германии кафедру анализа политических данных в Техническом университете Мюнхена, скорее всего, речь идет об эксперименте с использованием ботов. "Якобы аккаунты, которые связаны с российской "фабрикой троллей", потратили 100 тысяч долларов на политическую рекламу в Facebook, в основном в 2015 году. Вероятно, учитывая относительно небольшую сумму (Трамп потратил 30 миллионов долларов на online-рекламу) и указанное время, речь идет скорее о тестах, нежели о прямом влиянии на выборы, если, конечно, информация о вмешательстве со стороны России верна", - ответил Хегелих на вопрос DW.
В немецких реалиях сумма в 100 тысяч долларов уже не показалась бы такой уж незначительной, говорит профессор мюнхенского университета, - достаточно посмотреть на бюджеты немецких политических партий. "К тому же вполне возможно использовать рекламу в сети Facebook с тем, чтобы понять, какие новости вызывают интерес у какой группы населения", - объясняет Хегелих.
Если показывать определенные новости конкретной целевой аудитории, то можно провести довольно надежный эксперимент, результаты которого могут стать основной для дальнейшей стратегии манипуляции общественным мнением, отметил Зимон Хегелих.
На что способен мощный интернет-шторм?
Пока аналогичных кампаний по незаконному использованию политрекламы (в США иностранцам запрещено заниматься агитацией. - Ред.) в Германии ни в одной из популярных социальных сетей замечено не было, утверждают немецкие эксперты. "Эмпирических данных о пропаганде, распространяемой в Германии с помощью компьютеров, мало", - цитирует, например, Лизу-Марию Нойберт, изучающую влияние ботов в Оксфордском университете, газета Berliner Zeitung.
Что не означает, что в Сети ничего не происходит. "Мы фиксируем большую активность. Есть вероятность, что будет сделана попытка оказать влияние на исход голосования в Германии с помощью кибератак", - предупреждает глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шёнбом.
Тем более что теоретически мощный интернет-шторм может обрушиться на любую страну: в Сети огромное количество ботов, с помощью которых можно вести массивную кампанию по дезинформации. Например, самая крупная сеть связанных между собой роботов, имеющих аккаунты, насчитывает 350 тысяч единиц, приводит пример Зимон Хегелих. Ни в чем подозрительном эти роботы до сих пор замечены не были - в основном они публиковали цитаты из фильмов "Звездные войны". "Но что если вся эта армия начнет распространять какую-то совершенно определенную новость?", - задается он риторическим вопросом.