Как в Эстонии относятся к созданию единой эстоноязычной системы образования?

77 процентов всех жителей Эстонии поддерживает частичный переход на эстонский язык обучения, начиная с детского сада и начальных классов школы. В 2015 году таковых было 69 процентов.

75 процентов жителей стран из числа неэстонцев убеждены, что обучение на эстонском языке должно начинаться с детского сада.

67 процентов всех жителей нашей страны выступает за то, чтобы в одной группе или одном классе вместе учились дети, у которых разные родные языки.

81 процент эстонцев поддерживает создание смешанных эстоно-русских детских групп и классов, при условии, если они по меньшей мере наполовину состоят из эстонских детей.

Пять процентов эстонцев категорически против создания смешанных эстоно-русских детских групп и классов. В 2015 году соответствующий показатель составлял 10 процентов.

В Эстонии четыре процента ее жителей других национальностей выступают портив смешения с эстонцами в детсадах и школах. Два года назад таковых было в три раза больше – 12 процентов.

29 процентов представителей других национальностей выше всего ценит эстоноязычные детские сады, в которых работает помощник учителя, владеющий языком(-ами) детей другой(-их) национальности(-ей).

26 процентов представителей других национальностей выше всего ценит детские сады с языковым погружением.

13 процентов эстонцев заинтересовано в иноязычном погружении для своих детей.

78 процентов неэстонцев верит в то, что изучение предметов на эстонском языке повысит конкурентоспособность выпускников русских школ на рынке труда. В 2011 году таковых было 53 процента.

78 процентов неэстонцев верит, что реформа русских гимназий (внедрение системы 60:40) имела положительные последствия. В 2011 году с этим согласилось 58 процентов респондентов.

В мониторинге 2017 года по методу простой случайной выборки приняло участие 1410 постоянных жителей ЭР возрастом старше 15 лет. 67,8 процента оказались эстонцами, 26,8 процента русскими и оставшиеся 5,4 процента – представителями других национальностей. Мониторинг провели аналитики Балтийского института исследований и Центра политических исследований Praxis с привлечением экспертов из Таллиннского и Тартуского университета.