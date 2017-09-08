У совершившего теракт в Финляндии было еще два альтернативных плана атаки

Буанан, вероятно, попал под действие пропаганды террористической организации ИГИЛ за несколько недель или месяцев до нападения. В результате он решил стать смертником и рассматривал несколько способов добиться своей цели. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований Финляндии.

Помимо нападения с ножом, у него было по крайней мере два других альтернативных плана террористической атаки в Турку. Что конкретно собирался сделать марокканец, стражи правопорядка не уточняют, пишет "Фонтанка".

При этом он не ставил своей целью убивать только женщин, но, тем не менее, он напал с ножом именно на них. Напомним, от его рук погибли две финки, шесть человек были ранены, из них двое - мужчины, которые пытались защитить жертв и остановить злоумышленника.

Также сейчас следователи изучают его видеообращение и манифест, чтобы лучше понять мотивацию молодого человека. Видео он записал незадолго до нападения перед Кафедральным собором Турку, цитируя Коран, а затем опубликовал в соцсети.

Следствие по этому делу, предположительно, будет идти еще несколько месяцев.

Гражданин Марокко Абдеррахман Буанан прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища под ненастоящим именем, указав другой возраст, в конце весны 2016-го. В конце прошлого года он получил отказ Миграционой службы. 18 августа 2017 года, вооруженный ножом, он устроил резню в центре Турку.