Чудовищная схема: безногий мужчина из России оказался в плену в Эстонии

В Центральной России 40-летний безногий Андрей познакомился с 37-летней Ниной Ибриани и 33-летним Октавианом Бирсани, которые заманили его в свою машину красивыми обещаниями. Жертве предложили работу — раздавать рекламу — и даже обещали купить новые протезы для ног.

Граждане Молдавии перевезли Андрея в Шенген, где можно было действовать незамеченными. Известно, что они кочевали из города в город, чтобы оставлять как можно меньше следов.

Андрей должен был просить у людей деньги, несмотря на погоду, настроение или состояние здоровья. Все заработанные деньги отдавались «хозяину».

По словам потерпевшего, помимо Ибриани и Бирсани в группировки входили и другие лица, они были очень жестоки к жертвам.

Андрей рассказал, что один из взятых в плен инвалидов умер и на его место просто привезли из России нового. Самого Андрея постоянно избивали ногами.

Мужчина, у которого не было ног от колена, не было возможности сбежать. Андрей не знал, в каком городе и даже стране он находится. В чужом месте без возможности передвигаться и без денег его надежды на спасание равнялись нулю.

Но в один день пярнуские полицейские заметили побирающегося безногого мужчину у торгового центра.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас говорит, что в октябре 2016 года полицейские занимались рутинной проверкой документов и случайно столкнулись с Андреем.

«Во время беседы выяснилось, что он стал жертвой торговли людьми и попрошайничает деньги для граждан Молдавии», - рассказывает Юндас.

Полиция рекомендует обращаться к ним, если у вас есть подозрения, что людей могут так использовать.

Во время ареста у Ибриани в кармане было обнаружено 8000 евро. Согласно расследованию, это месячный доход, полученный попрошайничеством.

Вчера в Пярнуском уездном суде в рамках договорного производства был вынесен приговор. Женщина была приговорена к трем годам тюремного заключения, из которых реально за решеткой проведет один год. Мужчина приговорен к пяти годам тюрьмы, из которых за решеткой также проведет год.

Поскольку оба подсудимых уже пробыли в тюрьме в ожидании суда 9 месяцев, они будут отпущены на свободу через три месяца.

Обвиненным в порабощении инвалида молдованам запрещен въезд в Эстонию на десять лет. Также они должны будут выплатить потерпевшему 9000 евро.