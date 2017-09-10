Эксперты: чтобы в Таллинне стать депутатом, на кампанию нужно потратить от 10 до 25 тысяч евро

«Кампании всех партий в Таллинне обойдутся где-то в 2,3-2,5 миллиона евро. Если мы разделим эту сумму на 79 мест в горсобрании, то стоимость кампании одного успешного среднего кандидата составит 20-25 тысяч евро», - анализирует партнер коммуникационного агентства Meta Advisory Group Андреас Каю.

«Молодой кандидат может потратить и 10 тысяч евро, чтобы пройти в горсобрание. За эту сумму он получит плакаты, небольшую команду, которая будет активно работать», - говорит творческий руководитель предвыборной кампании Социал-демократической партии Тармо Лаузинг.