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Эксперты: чтобы в Таллинне стать депутатом, на кампанию нужно потратить от 10 до 25 тысяч евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Полторы тысячи кандидатов подали заявку на участие в выборах в Таллинне, пишет rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру +». Что должен сделать молодой кандидат и сколько заплатить, чтобы попасть на одно из 79 мест законодательного собрания в Таллинне?

«Кампании всех партий в Таллинне обойдутся где-то в 2,3-2,5 миллиона евро. Если мы разделим эту сумму на 79 мест в горсобрании, то стоимость кампании одного успешного среднего кандидата составит 20-25 тысяч евро», - анализирует партнер коммуникационного агентства Meta Advisory Group Андреас Каю.

«Молодой кандидат может потратить и 10 тысяч евро, чтобы пройти в горсобрание. За эту сумму он получит плакаты, небольшую команду, которая будет активно работать», - говорит творческий руководитель предвыборной кампании Социал-демократической партии Тармо Лаузинг.

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