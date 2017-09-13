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В Польшу прибыла американская тяжелая военная техника (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AGENCJA GAZETA/Reuters

В польский порт Гданьск прибыли 1087 единиц американской военной техники. В частности, речь идет о 81 танке M1, 103 боевых машинах пехоты Bradley и 18 самоходных гаубицах Paladin, сообщает Lenta.ru.

AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix

Командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер заявил, что его солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных европейских странах.

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