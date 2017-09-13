В Польшу прибыла американская тяжелая военная техника (фото)
13 сентября 2017 г., 19:16
В польский порт Гданьск прибыли 1087 единиц американской военной техники. В частности, речь идет о 81 танке M1, 103 боевых машинах пехоты Bradley и 18 самоходных гаубицах Paladin, сообщает Lenta.ru.
AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix
Командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер заявил, что его солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных европейских странах.