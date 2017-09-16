Репинского обязали оплатить долг за электроэнергию

Иск против OÜ Konju Kitsefarm подала инкассо-фирма, которая в начале требовала долг и проценты в размере 1273 евро, а также оплату расходов на производство, пишет «Põhjarannik». Общая сумма достигала 3700 евро. Речь идет о долге за электричество 2013 года фирме Alexela Energia.

В начале адвокат Репинского не соглашался с иском и хотел, чтобы суд не удовлетворил его в полном объеме. Но инкассо-фирма предложила пойти на компромисс, в который входит и уменьшение расходов на производство в половину, а также уменьшение суммы долга и процентов. В итоге Репинский должен заплатить 2340 евро.

Согласно достигнутому компромиссу, ферма Konju будет выплачивать долг в течение года — каждый месяц по 195 евро.