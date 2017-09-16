Репинского обязали оплатить долг за электроэнергию

В среду представляющий фирму Мартина Репинского OÜ Konju Kitsefarm присяжный адвокат Андрей Матвеев пошел на компромисс, который предусматривает, что Репинский оплатит старые долги за электроэнергию.
Иск против OÜ Konju Kitsefarm подала инкассо-фирма, которая в начале требовала долг и проценты в размере 1273 евро, а также оплату расходов на производство, пишет «Põhjarannik». Общая сумма достигала 3700 евро. Речь идет о долге за электричество 2013 года фирме Alexela Energia.
В начале адвокат Репинского не соглашался с иском и хотел, чтобы суд не удовлетворил его в полном объеме. Но инкассо-фирма предложила пойти на компромисс, в который входит и уменьшение расходов на производство в половину, а также уменьшение суммы долга и процентов. В итоге Репинский должен заплатить 2340 евро.
Согласно достигнутому компромиссу, ферма Konju будет выплачивать долг в течение года — каждый месяц по 195 евро.