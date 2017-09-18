Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рост цен в Эстонии - один из самых стремительных в Европе

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

В августе этого года согласованный годовой показатель инфляции в Литве был крупнейшим среди стран Евросоюза. Эстония была на втором месте, сообщает Евростат.

В августе в Литве инфляция составила 4,6%, в Эстонии - 4,2%, в Латвии - 3,2%, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, однако показатели трех Балтийских стран были самими высокими в ЕС.

В целом в ЕС средний показатель инфляции в августе составил 1,7%, а только в зоне евро - 1,5%.

Наверх