Рост цен в Эстонии - один из самых стремительных в Европе
18 сентября 2017 г., 13:42
В августе этого года согласованный годовой показатель инфляции в Литве был крупнейшим среди стран Евросоюза. Эстония была на втором месте, сообщает Евростат.
В августе в Литве инфляция составила 4,6%, в Эстонии - 4,2%, в Латвии - 3,2%, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.
Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, однако показатели трех Балтийских стран были самими высокими в ЕС.
В целом в ЕС средний показатель инфляции в августе составил 1,7%, а только в зоне евро - 1,5%.