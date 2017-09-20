Скандал: волонтер прикарманил деньги на похороны Вани Берладина

Представитель группы поисковиков-волонтеров «LBG.lv» Волдемарс Линде рассказал: «Учитывая, что семья Вани относилась к малобеспеченным, нам пришла идея собрать деньги, чтобы мальчик был достойно похоронен, собирали деньги на цветы, венки... Деньги собирал один из волонтеров, предложив перечислить на его счет. Жители конечно откликнулись - дарили от 1 до 200 евро - это приблизительно 70 человек.

В общей сложности собрали 2000 евро. Когда появилась информация, что семья после помощи самоуправления отказалась от денег людей, сбор средств приостановили«. - рассказал Линде. - Финансы надо было вернуть пожертвователям, а сколько денег было в итоге, знал только Виктор, мы ему доверяли. Позже оказалось, что кто-то получил свои кровные обратно, ну а кто-то нет».

Позже мужчина по имени Виктор объяснил, что, мол, перепутал счета и случайно потратил эти деньги. Он пообещал перечислить все на счет и в течение 2 дней вернуть деньги всем, но этого не произошло.

«После напоминаний он все же начал выплачивать всем до конца. Он утверждает, что все вернул - есть и чеки и распечатки. Им была написала и объяснительная в полицию», - сообщил Линде

Проблема вроде бы решилась, но Линде не скрывает огорчения: «Мы, делая такую важную работу, доверяли этому человеку, а он ходит вокруг да около и утверждает, что его обвиняют...».