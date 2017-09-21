В Таллинне пройдет конференция, посвященная новому Закону о квартирных товариществах

В ходе конференции прозвучат доклады на следующие темы: «Что нового в новом законе?», «Энергосбережение при помощи реконструкции домов и другими способами», «Экономика жилья: продавать, сдавать в аренду, тратиться на реновацию — какую?», «Гуманизация жилищной сферы. Городская жилищная политика».

С докладами выступят юрист Елена Коростелёва, а также члены правления Балтийского института жилищной экономики и политики – доктор экономических наук Владимир Вайнгорт и инженер-теплотехник Елена Сенук.

Приглашаются члены правлений квартирных товариществ, их оппоненты и собственники квартир. Конференция организована Таллиннской горуправой и Балтийским институтом жилищной экономики и политики.

Участие бесплатное с обязательной предварительной регистрацией по телефонам: +372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265. Либо по электронной почте kardis@kardis.ee.