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В Таллинне пройдет конференция, посвященная новому Закону о квартирных товариществах

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Во вторник, 3 октября, в зале Центра культуры «Линдакиви» состоится конференция «Квартирные товарищества – 2018: жизнь по новому Закону о КТ. Ласнамяэский сюжет».

В ходе конференции прозвучат доклады на следующие темы: «Что нового в новом законе?», «Энергосбережение при помощи реконструкции домов и другими способами», «Экономика жилья: продавать, сдавать в аренду, тратиться на реновацию — какую?», «Гуманизация жилищной сферы. Городская жилищная политика».

С докладами выступят юрист Елена Коростелёва, а также члены правления Балтийского института жилищной экономики и политики – доктор экономических наук Владимир Вайнгорт и инженер-теплотехник Елена Сенук.

Приглашаются члены правлений квартирных товариществ, их оппоненты и собственники квартир. Конференция организована Таллиннской горуправой и Балтийским институтом жилищной экономики и политики.

Участие бесплатное с обязательной предварительной регистрацией по телефонам: +372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265. Либо по электронной почте kardis@kardis.ee.

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