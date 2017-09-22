Фото: смотрите, сколько стоят квартиры в новостройках в различных городах Эстонии

Сколько стоят построенные по новым проектам квартиры по всей Эстонии? Можно ли за цену одной квартиры в Таллинне купить несколько в других городах? Портал Kodu сравнил самые выгодные сейчас на рынке недвижимости предложения.
Таллинн
Stuudio 50, цена от 47 000 евро
/ KV.EE
Многоквартирный дом Stuudio 50, который находится поблизости от Петербури-теэ и Мустакиви-теэ, предлагает современные решения по самой низкой на рынке цене. При проектировании расположенного на Махтра, 50а доме использовались новейшие технологичные решения. Класс энергоэффективности В гарантирует низкие коммунальные счета.
Тарту
Модный дом в центре города, цены от 68 300 евро
/ KV.EE
Квартиры с современным дизайном, с продуманной и удобной планировкой в квартале Фортууна характеризуются высококачественной звукоизоляцией, энергосбережением и относительно низкими затратами на отопление. Во дворе есть детская площадка, а также удобная парковка для автомобилей и велосипедов.
Пярну
Рядные дома, цена от 129 000 евро
/ KV.EE
Основная прелесть этих домов — функциональность и много свободного пространства. На первом этаже располагаются кухня-зал с открытой планировкой, ванная с туалетом и сауна. На втором этаже три спальни, а также ванная комната.
Вильянди
Многоквартирный дом в центре Вильянди, цены от 52 000 евро
/ KV.EE
Дом расположен на бульваре Марамаа, где все необходимое для жизни находится в шаговой доступности. В стоимость квартиры входит кладовка и одно парковочное место. На первом этаже дома есть сауна, которой могут пользоваться все жильцы. В закрытом дворе есть парковка, скамейки, игровая площадка для детей и место для приготовления грилля.
Хаапсалу
Рядный дом, цена от 213 950 евро
/ KV.EE
Рядный дом на улице Садама,28 находится возле моря, что гарантирует шикарный вид из окон. Отопление, вентиляция и система охлаждения регулируются автоматически, при необходимости можно отрегулировать в соответствии со своими желаниями.