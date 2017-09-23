Лайфхак: как получить хорошее место в самолете

"Когда я летаю один, я просто бронирую билет эконом-класса в центре ряда из трех сидений. Обычно это значит, что никто не захочет садиться рядом со мной, когда можно выбрать любое другое свободное место. Если это пара, они не захотят разделяться. С помощью этой хитрости вы получите целый ряд в свое распоряжение. А если поднять подлокотники, выйдет, по сути, гигантский диван, который гораздо шире, чем кресла в первом и бизнес-классах".

Когда вы летите парой, можно воспользоваться похожим советом: "Купите одно место возле окна, а другое – возле прохода. Так кресло в центре, скорее всего, останется пустым. Мало кто захочет оказаться между двумя незнакомыми людьми".