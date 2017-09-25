Эксклюзивное видео: полицейские устроили погоню за внедорожником, водителя скрутили в поле

«Мы получили сообщение о том, что из Ряпина в сторону Выпсу едет внедорожник Jeep Cherokee и решили его проверить», - рассказал старший комиссар полиции Тарво Ныгесмяэ, добавив, что когда стражи правопорядка обнаружили автомобиль, то его водитель отказался остановиться и нажал на педаль газа. Началось преследование.

По словам старшего комиссара, водитель Cherokee на некоторых участках дороги гнал со скоростью 180 км/ч, а сама погоня длилась около 10-15 минут.

«Он вилял между деревенскими домами, а затем свернул в поле», - отметил Ныгесмяэ. Водитель внедорожника хотел использовать преимущество своего автомобиля. В итоге в какой-то момент полицейские прекратили погоню на своей машине и стали преследовать нарушителя пешком.

Внедорожник в это время въехал в кусты. Его водитель пытался спрятаться в поле, но был задержан полицейскими. Репортера Kanal 2 он на камеру заверял, что пришел в поле посмотреть на птиц, а о погоне ничего не знает.