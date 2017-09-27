Эстонцы с красным флагом разозлили российскую полицию

"Выезжая за границу, мы уже четыре года берем с собой флаг нашего фан-клуба. Мы с ним посетили Мадрид, Базель, Дортмунд, Зиндхайм, Хельсинки и взяли его с собой и в Москву. Пару минут мы пофотографировались с флагом на Красной площади, и тут к нам подъехала полиция. Вышедшие оттуда представители правоохранительных органов заявили, что мы должны удалить все сделанные фотографии", - рассказал Postimees член фан-клуба Юрген Леэсманн.

"По-английски полицейские не говорили, но нашего скромного знания русского было достаточно, чтобы их понять. О причинах нам не сообщили, сказали лишь, что фотографироваться с флагом на Красной площади запрещено. К счастью, современные технологии таковы, что даже после удаления снимки остаются в телефоне", - добавил Леэсманн. В итоге на страничке Estonian Reds в Facebook все же появилась фотография с ним и его товарищами - Кристьяном Тали и Кристьяном Рейспярком.

"В итоге можно, наверное, сказать, что мы не только посмотрели крутой матч, но и смогли окунуться в настоящую своеобразную русскую жизнь".

Встреча, которая проводилась на открытом три года назад на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена", по словам Леэсманна, была во всех смыслах впечатляющей. "У "Ливерпуля" были все возможности выиграть, но получилась ничья. Для болельщиков "Спартака" это стало настоящим триумфом", - говорит Леэсманн.

Атмосфера на стадионе была потрясающая, добавляет он: "Десять баллов из десяти!"