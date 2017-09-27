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Неудобный вопрос заставил министров переглянуться, пресс-конференция быстро закончилась

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Fotokollaaž/Postimees

Сегодня после внеочередного заседания правительство представило государственный бюджет на следующий год. Пресс-конференцию завершил вопрос о государственных резервах, который заставил министров обменяться взглядами. Однако ясных ответов так и не последовало, пишет Postimees.

«Вопрос министру экономики. Поскольку экономическая ситуация улучшается – и прогнозы это показывают, - насколько выросли резервы, которые, как правило, советуют делать заблаговременно?» - спросил журналист EPL на пресс-конференции правительства, посвященной теме государственного бюджета.

«Я бы сказал так: хорошо, что экономика вновь стала расти. Да, резервы уменьшаются, но мы выплатим задолженность», - отметил министр экономики Тоомас Тынисте.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, нельзя смотреть лишь на резервы – их необходимо рассматривать в совокупности с долговой нагрузкой. «Если мы сегодня посмотрим на задолженность госказны в 2018 году, то увидим, что она уменьшится с 472 до 454 <млн> евро», - отметил Ратас.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский отметил, что с учетом сегодняшней долговой нагрузки нет никаких сомнений в том, что мы абсолютно спокойно сможем прожить несколько лет и закрыть все обязательства.

После обсуждения этого вопроса пресс-конференция закончилась.

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