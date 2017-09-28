Этот поход за грибами она запомнит надолго: жительница Эстонии нашла в лесу нечто опасное

«Мне страстно хотелось пойти за грибами, но моросил противный дождь. Однако желание затмило здравый смысл, я оделась и отправилась за горькушками в сосновый лес, до которого совсем недолго добираться на машине», - вспоминает Тамм.

Женщина описывала круги по лесу, собирая грибы, когда неожиданно наткнулась на три предмета из железа. «Я остановилась, поглазела на них и со спокойным сердцем пошла дальше, но через некоторое время почувствовала тревогу. Самая большая железяка была похоже на ту, что я когда-то уже находила. В голове пролетела мысль, что, может быть, это взрывное устройство, которое крайне опасно», - описала Тамм.

Действительно, она и ранее находила в лесу взрывные устройства. В прошлый раз - четыре года назад - снаряд находился в рабочем состоянии.

Женщина решила вернуться на то место, где нашла подозрительные предметы: «Я увидела их издалека и обратила внимание, что они лежат вряд, опираясь на прогнившую корягу. В то же время я заметила три ямки, окруженные мхом, откуда кто-то их, видимо, ранее вытащил и положил на пень».

Тамм сфотографировала свою находку и внимательно осмотрела окрестности, чтобы оставить там метки. «Так как это был самый обыкновенный сосновый лес - сосна, сосна, сосна, все везде одинаковое, лишь чуть поодаль была одна ель, я поставила корягу таким образом, чтобы это место было легче найти», - объяснила Тамм.

Три взрывных устройства, найденных в лесу вблизи Таллинна. Фото: Тийна Тамм

Затем она поехала домой и отправила фотографии знакомому, который подтвердил, что это действительно взрывные устройства. Женщина вернулась в лес и позвонила по номеру 112. «У диспетчера было много вопросов: какой они формы, двигала ли я их, имеют ли они внешние повреждения. Затем говорили о том, где я нахожусь, как ко мне подъехать, а также могу ли я подождать саперов, чтобы показать им это место. Затем некоторое время ушло на то, чтобы связаться с саперной группой. Я говорила с саперами, дав им максимально точное описание своего местонахождения», - вспоминает Тамм. Она сожалеет, что не сообразила использовать имеющийся в машине GPS-навигатор.

Саперная группа приехала быстро. «При первичном осмотре саперы заявили, что два взрывных устройства точно активны, третий требует более внимательного изучения. Они поблагодарили меня и вежливо попросили уйти, чтобы выполнить свою работу», - добавила Тамм.

Комментируя эту историю, эксперт саперного центра Калвар Таммине отметил, что в целом поведение женщины было правильным, но не следовало затягивать со звонком в центр тревоги. «Проблем не будет, если саперы приедут на место, а находка не окажется взрывным устройством. Саперов не надо бояться, мы для того и есть, чтобы помогать людям и предотвращать несчастные случаи», - подчеркнул он.