В руководстве Русской православной церкви московского патриархата впервые прокомментировали решение Рийгикогу о признании московской патриархии организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации.
«Прелюдия»: руководство РПЦ о решении Рийгикогу признать Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ
«Полагаю, что данное политическое заявление - лишь прелюдия к последующему развертыванию практических мер, направленных на подавление религиозной свободы в Эстонии, на лишение православных христиан права принадлежать к той Церкви, в которой они были крещены и получили опыт духовной жизни», - сказал российским государственным СМИ советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов.
Решение Рийгикогу было принято 6 мая.
«Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию «русского мира» как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину», - сказано в тексте заявления депутатов Рийгикогу.
Депутаты парламента Эстонии утверждают, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям.
«Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом», - завершается текст заявления Рийгикогу по РПЦ МП.
Ряд политиков и чиновников настаивают на том, что Эстонская православная церковь московского патриархата могла бы перейти в подчинение Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), подчиняющейся константинопольскому патриарху.
7 мая патриарх Кирилл оправдал военные преступления России и жертвы военной агрессии Путина.
«Глава государства должен иногда принимать грозные решения. И если не принять такие решения, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом», - оправдал Кирилл и от имени церкви, и от имени всех россиян военные преступления Путина и его жертвы.
Заявление прозвучало во время богослужения, которое Кирилл провел специально для Путина после его пятой инаугурации в должности президента РФ. Во время этой встречи патриарх Кирилл пожелал Путину править Россией до смерти.
Тем временем мэрия Таллинна готовится к судам с ЭПЦ МП после начала процедуры расторжения аренды тех объектов, которые город в свое время предоставлял в пользование этой церкви. Об этом мэр Евгений Осиновский (СДПЭ) говорил Rus.Postimees.
Вместе с этим Осиновский в разговоре с Rus.Postimees заявлял, что церковные вопросы не должны решаться светскими властями.
«Понятна позиция по отношению к прекращению отношений с московским патриархатом. Но каким образом альтернативные решения будут приняты, это, в конце концов, не дело государства», - говорил нам в конце апреля вице-председатель партии, которой руководит глава МВД Эстонии.