Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

«Прелюдия»: руководство РПЦ о решении Рийгикогу признать Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ

rus.postimees.ee
Copy
Путин на приватной церковной службе, которую патриарх РПЦ МП Кирилл провел после инаугуации 7 мая 2024 года, пожелав диктатору править пожизненно.
Путин на приватной церковной службе, которую патриарх РПЦ МП Кирилл провел после инаугуации 7 мая 2024 года, пожелав диктатору править пожизненно. Фото: Www.imago-images.de

В руководстве Русской православной церкви московского патриархата впервые прокомментировали решение Рийгикогу о признании московской патриархии организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации.

«Полагаю, что данное политическое заявление - лишь прелюдия к последующему развертыванию практических мер, направленных на подавление религиозной свободы в Эстонии, на лишение православных христиан права принадлежать к той Церкви, в которой они были крещены и получили опыт духовной жизни», - сказал российским государственным СМИ советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов.

Советник патриарха РПЦ МП Кирилла, протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Рийгикогу, которым московский патриархат признан организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации.
Советник патриарха РПЦ МП Кирилла, протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Рийгикогу, которым московский патриархат признан организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации. Фото: сайт РПЦ МП

Решение Рийгикогу было принято 6 мая.

«Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию «русского мира» как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину», - сказано в тексте заявления депутатов Рийгикогу.

Читайте также

Депутаты парламента Эстонии утверждают, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям.

«Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом», - завершается текст заявления Рийгикогу по РПЦ МП.

Ряд политиков и чиновников настаивают на том, что Эстонская православная церковь московского патриархата могла бы перейти в подчинение Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), подчиняющейся константинопольскому патриарху.

Читайте также

7 мая патриарх Кирилл оправдал военные преступления России и жертвы военной агрессии Путина.

«Глава государства должен иногда принимать грозные решения. И если не принять такие решения, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом», - оправдал Кирилл и от имени церкви, и от имени всех россиян военные преступления Путина и его жертвы.

Заявление прозвучало во время богослужения, которое Кирилл провел специально для Путина после его пятой инаугурации в должности президента РФ. Во время этой встречи патриарх Кирилл пожелал Путину править Россией до смерти.

Читайте также

Тем временем мэрия Таллинна готовится к судам с ЭПЦ МП после начала процедуры расторжения аренды тех объектов, которые город в свое время предоставлял в пользование этой церкви. Об этом мэр Евгений Осиновский (СДПЭ) говорил Rus.Postimees.

Вместе с этим Осиновский в разговоре с Rus.Postimees заявлял, что церковные вопросы не должны решаться светскими властями.

«Понятна позиция по отношению к прекращению отношений с московским патриархатом. Но каким образом альтернативные решения будут приняты, это, в конце концов, не дело государства», - говорил нам в конце апреля вице-председатель партии, которой руководит глава МВД Эстонии.

7 мая глава МВД Лаури Ляэнеметс встретился с представителями православных церквей Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх