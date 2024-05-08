«Прелюдия»: руководство РПЦ о решении Рийгикогу признать Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ

«Глава государства должен иногда принимать грозные решения. И если не принять такие решения, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом», - оправдал Кирилл и от имени церкви, и от имени всех россиян военные преступления Путина и его жертвы.