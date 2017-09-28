В Таллинне неизвестный мужчина приставал к десятилетней девочке

В сообществе в Facebook «Märgatud Mustamäel» появилось предупреждение от родителя, что накануне вечером в промежуток времени между 17.00 и 17.30 его дочь ехала из Кристийне на троллейбусе номер 4 домой в Мустамяэ. На следующей остановке в троллейбус вошел мужчина, он вел себя странно. Он подошел к девочке и попытался через ребенка, обнимая ее, провалидировать свою карту.

При первой же возможности девочка отсела от мужчины на свободное место. На остановке «Лепистику» в троллейбусе осталось мало людей и мужчина решил подсесть к ребенку, в то же время сосредоточено таращась на нее. Выйдя на остановке «Лийваку», десятилетняя девочка заметила, что мужчина следует за ней. Она попробовала позвонить по телефону родителям и ускорила шаг. Мужчина сделал то же самое.

Возле магазина Konsum ребенок стал бежать. Мужчина следовал за ней. За магазином мужчина поймал девочку, одной рукой закрыл ей рот, другой удерживал обе руки. «Пойдем со мной», - сказал мужчина, притягивая ребенка к себе. Девочка оказала сопротивление и попыталась ударить мужчину и позвать на помощь.

Курящий за Konsum мужчина заметил потасовку и побежал на помощь девочке, но пристававший мужчина сбежал. Поспешивший на помощь спросил у ребенка, что случилось. К этому времени нападавший уже скрылся из поля зрения.

Спасший девочку человек утешил ребенка и довел до дома. Добравшись до дома десятилетняя девочка была в шоке и плакала. Согласно описанию ребенка, рост нападавшего мужчины был 170 см, он тучный, с темными волосами, возрастом в районе 40 лет. По словам девочки, его волосы были собраны в косу, он носит очки, «усы Гитлера» и «козья бородка». На нем была кожаная темная куртка и синие джинсы. Неизвестный говорил на эстонском языке с акцентом.

Среди комментирующих этот пост людей был еще человек, который, по его словам, сталкивался с этим же человеком на улице.

Глава Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне говорит, что полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося и связалась с родителями предполагаемой пострадавшей. «Активно работаем над выяснением случившегося, просматриваем записи с камер видеонаблюдения и профилируем личности», - говорит Рандлайне. Он говорит, что похожие сообщения из этого района за последние месяцы не поступали.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией по этому делу, связаться с ними. «Важно, чтобы люди сразу сообщали о подобных инцидентах по телефону 112. Так полиция сможет оперативно отреагировать и сможем по горячим следам задержать подозреваемого», - говорит Рандлайне.