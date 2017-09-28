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Видео: поведение водителя грузовика в Мустамяэ заставило недоумевать других участников движения

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В социальных сетях стало популярным видео, снятое 26 сентября в Мустамяэ. На видео запечатлено как водитель самосвала совершает опасные маневры и высовывает из кабины бутылку, в которой, к счастью, была просто вода, сообщает Reporter.

«Если посмотреть это видео, то ничего хорошего там не увидишь. Видео вызывает вопросы», - заявил Ханнес Кулламяэ из Пыхьяской префектуры полиции. Он поблагодарил внимательного гражданина, который сообщил о водителе самосвала в полицию.

Полицейские остановили грузовик, но никаких нарушений не обнаружили - водитель был трезв. Сам он заявил, что просто еще не привык к габаритам машины. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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