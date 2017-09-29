Тартускому университету требуются десятки трупов в год

Тела университет получает от тех, кто еще при жизни решил отдать свое тело после смерти университету и написал соответствующее заявление либо выразил такое желание на портале e-tervis.

По словам доцента кафедры анатомии человека Тартуского университета Керсти Кокк, в год поступает от 20 до 30 заявлений о пожертвовании своего тела посмертно. Среди заявителей - и молодые, и старые, и женщины, и мужчины. Некоторые решают отдать свое тело после смерти университету в благодарность за хорошее лечение в Клинике Тартуского университета.

В год в университет поступают десятки тел, их, как правило, хватает и для учебной работы, и для дополнительного обучения врачей.

"Мы очень благодарны тем, кто принял такое решение в отношении своего тела", - говорит Керсти Кокк.