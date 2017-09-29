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Умерла легендарная советская фигуристка

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Людмила Белоусова с Олегом Протопоповым | ФОТО: /AP

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, скончалась на 82-м году жизни.

Людмила Белоусова с Олегом Протопоповым | ФОТО: Scanpix

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. На их счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.

Белоусова и Протопопов. Март 2003 года.

В последнее время Белоусова и Протопопов, имеющие гражданство Швейцарии, жили и работали в Швейцарии и США.

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