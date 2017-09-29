Умерла легендарная советская фигуристка

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. На их счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.

Белоусова и Протопопов. Март 2003 года.

В последнее время Белоусова и Протопопов, имеющие гражданство Швейцарии, жили и работали в Швейцарии и США.