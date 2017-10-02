Глава МВД: референдум в Каталонии является предупреждением для Польши

«Это предостережение для Польши, где есть движение со словом „автономия“ в названии», - сказал министр, напомнив, что прежнее правительство партии «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии допустило приход этой организации к власти в Силезии.

Глава МВД подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в события в Испании и что народ этой страны должен самостоятельно определить свое будущее. Сложившееся в Испании положение Блащак, как передает ТАСС, назвал сложным.

«Первое правило - чтобы другие не вмешивались во внутреннюю ситуацию данной страны. Сами граждане должны принимать решения о своем будущем», - отметил польский министр. По его мнению, события в Испании - «это последствия политики нескольких последних лет, направленной на формирование сепаратизма в самой Каталонии, а в Мадриде - позволение на это».

Накануне в Каталонии состоялось голосование по вопросу выхода из состава Испании. Как заявили в ночь на понедельник власти автономии, согласно подведенным итогам, 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании.

В Мадриде считают референдум незаконным. В воскресенье в течение всего дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить проведение голосования, конфискуя урны и бюллетени, закрывая участки. В результате столкновений полиции и сторонников референдума пострадали более 840 человек.

Движение за автономию Шленска действует в Польше с 1990 года. Активисты добиваются для юго-западного региона Польши широкой автономии и признания местных жителей отдельной этнической группой.

Несколько лет назад члены движения призывали власти оказать содействие в принятии поправок в конституцию страны, позволяющих всем региональным сообществам получить статус автономии, угрожая в противном случае поднять вопрос об отделении региона.

Ранее польский сейм и сенат приняли закон о национальных и этнических меньшинствах, а также о региональном языке, в котором среди девяти национальностей и четырех этнических групп силезцы не упоминались, в то время как, согласно переписи населения, десятки тысяч человек относят себя к силезской национальности.

Польская часть Силезии разделена на пять воеводств: Великопольское, Нижнесилезское, Любушское, Опольское и Силезское. Опольское и Силезское воеводства составляют Верхнюю Силезию. Нижнесилезское воеводство входит в географический регион Нижняя Силезия.