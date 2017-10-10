На местных выборах проголосовали 167 359 человек

К 20 часам в понедельник проголосовали 167 359 человек, то есть 15,2 процента всех избирателей. В интернете было подано 113 936, на избирательных участках 53 42 голосов.

На проходивших четыре года назад выборах в местные самоуправления на такой же период проголосовали 121 443 избирателей, то есть 11,2 процента электората.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Во вторник и среду предварительное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках с 12 до 20 часов. Предварительное голосование будет продолжаться до 20 часов 11 октября. Дополнительную информацию об участках можно получить по адресу www.valimised.ee или из приложения https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Электронное голосование продолжается по адерсу www.valimised.ee до 18 часов среды. При желании в интернете можно изменить поданый голос, заново проголосовав электронным путем или на участке в день предварительного голосования.

15 октября в день выборов голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.