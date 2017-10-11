С дорогой машины сняли колеса: ущерб превысил 4000 евро

В результате действий злоумышленников также были повреждены пластиковые накладки на пороги.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, автомобиль приподняли, поставили на кирпичи и сняли колеса.

Сумма причиненного ущерба составила около 4500 евро.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье кража.