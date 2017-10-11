С дорогой машины сняли колеса: ущерб превысил 4000 евро
11 октября 2017 г., 19:53
В полицию поступило сообщение, что в понедельник в Пярну на улице Сави неизвестные проникли на огороженную территорию, где с припаркованного автомобиля Audi A7 сняли колеса, пишет Pärnu Postimees.
В результате действий злоумышленников также были повреждены пластиковые накладки на пороги.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, автомобиль приподняли, поставили на кирпичи и сняли колеса.
Сумма причиненного ущерба составила около 4500 евро.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье кража.