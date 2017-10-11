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С дорогой машины сняли колеса: ущерб превысил 4000 евро

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Литые диски. Иллюстративное фото. | ФОТО: Politsei

В полицию поступило сообщение, что в понедельник в Пярну на улице Сави неизвестные проникли на огороженную территорию, где с припаркованного автомобиля Audi A7 сняли колеса, пишет Pärnu Postimees.

В результате действий злоумышленников  также были повреждены пластиковые накладки на пороги.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, автомобиль приподняли, поставили на кирпичи и сняли колеса.

Сумма причиненного ущерба составила около 4500 евро.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье кража.

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