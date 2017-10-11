ERR: учеников нарвской школы возили на избирательные участки голосовать за директора

Пожелавший сохранить анонимность родитель отметил, что, по словам ребенка, заведующий учебной частью собрал детей в коридоре и предложил учащимся отдать свой голос за директора школы.

«Предвыборная агитация проходила в школе на протяжении двух недель. Ребенок из-за этого даже не хотел идти в школу, потому что перед началом каждого урока им говорили, за кого следует голосовать. В зависимости от места жительства учеников разбивали на группы и отвозили на избирательные участки на машине. Дети голосовали за директора своей школы», - сообщил радионовостям родитель.

Как отмечает родитель, необходимость голосовать за директора объясняли беспокойством за будущее школы.

Для исполняющей обязанности директора Нарвской школы для взрослых Елены Каврус заявления родителя стали сюрпризом. Он заверила, что ничего об этом не знает. «Это не секрет, что я баллотируюсь на выборах, но чтобы это было вот так вот организованно. Глупости. Я даже понятия не имею, кто из педагогов мог возить детей на участки голосовать за меня», - прокомментировала Каврус ERR.