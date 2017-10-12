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Внимание, розыск! В Таллинне пропала десятилетняя девочка

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Пропавшая Лаура. | ФОТО: Põhja prefektuur

Полиция просит помощи в поиске десятилетней Лауры. Последний раз ее видели вчера, 11 октября, в районе Таллиннского порта.

Полицейские установили, что в 10.00 девочка направилась из терминала «Д» в сторону улицы Йыэ в Таллинне. У Лауры есть телефон, но он отключен. Ночью ребенка искали в нескольких местах, информация о пропаже девочки была передана патрулям, но пока все безрезультатно.

Лаура была одета в темно-синюю куртку, синие колготки и темно-синюю юбку. С собой у нее был также большой портфель с цветными квадратами.

Всех, кто увидит изображенную на фото девочку, полиция просит звонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.

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