Внимание, розыск! В Таллинне пропала десятилетняя девочка

Полицейские установили, что в 10.00 девочка направилась из терминала «Д» в сторону улицы Йыэ в Таллинне. У Лауры есть телефон, но он отключен. Ночью ребенка искали в нескольких местах, информация о пропаже девочки была передана патрулям, но пока все безрезультатно.

Лаура была одета в темно-синюю куртку, синие колготки и темно-синюю юбку. С собой у нее был также большой портфель с цветными квадратами.

Всех, кто увидит изображенную на фото девочку, полиция просит звонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.