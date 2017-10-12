Фото: открытие рынка после капитального ремонта вызвало ажиотаж

После реконструкции здание тартуского рынка значительно изменилось: полностью обновлены коммуникационные системы и внутренняя отделка, отремонтировано подвальное помещение и улучшены бытовые условия для работников рынка, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Посетители отмечают, что и выбор стал богаче.

По словам исполнительного директора рынка, обновленная торговая точка предлагает в основном продукцию местных производителей.

"Наша концепция состоит в том, чтобы создать условия для малых производителей, чтобы у них была возможность арендовать небольшие площади", – отметил исполнительный директор AS Tartu Turg Иво Томбак.