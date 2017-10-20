Вопрос о начале коалиционных переговоров в Таллинне прояснится на будущей неделе

«Что будет дальше, решится на следующей неделе. То, что было на текущей неделе, это были предварительные консультации. Союз Отечества и Res Publica (IRL) сообщил, что они не хотят вести консультации, Партия реформ на данный момент не определилась со своей позицией, но, скорее всего, и они не захотят проводить консультации, так что консультации, видимо, завершились», - сказал в пятницу пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги агентству BNS.

По его словам, вопрос о начале коалиционных переговоров может проясниться к вечеру понедельника, но, скорее всего, они начнутся лишь в середине следующей недели.

На состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия набрала в Таллинне 44,4 процента голосов и получила 40 мест в 79-местном горсобрании. В то же время это на шесть мест меньше по сравнению с прошедшими в 2013 году местными выборами.

На втором месте Партия реформ, набравшая 20,5 процента голосов и получившая в Таллинне 18 мандатов — на девять больше, чем на прошлых выборах. СДПЭ также смогла исправить свою позицию, набрав девять мандатов — на один больше, чем на прошлых выборах. EKRE, не получившая на прошлых выборах Таллиннского горсобрания ни одного мандата, в этот раз получила шесть.

IRL получил пять мандатов — на 11 меньше, чем в прошлый раз. Кроме того, личный мандат получил Эдгар Сависаар, но его избирательный союз не преодолел электоральный барьер.