Бывший морпех хотел стать смертником на Рождество

Федеральное бюро расследований рапортовало о задержании 26-летнего жителя Калифорнии, бывшего морского пехотинца, который предположительно готовил нападение. В его доме нашли оружие и рукописную записку, в которой говорится о намерении стать смертником, сообщает Newsru со ссылкой на Радио "Свобода".

О своем намерении совершить теракт в одном из самых популярных у туристов мест города он сообщил агенту ФБР, который выдавал себя за высокопоставленного представителя "Исламского государства". Джемесон, который называл себя Абдалла абу Эверитт ибн Гордон, намеревался осуществить взрыв в развлекательно-торговом комплексе Pier 39. Он заявлял, что "план отхода не нужен", так как он готов умереть.

31 октября в Нью-Йорке 8 человек погибли после того, как приверженец "Исламского государства" Сайфулло Саипов въехал на автомобиле на велодорожку на острове Манхэттен.

После увольнения из армии Джемесон работал водителем эвакуатора. По данным CNN, он намеревался использовать автомобиль для аналогичного теракта.

Джемесон говорил о том, что поддерживает манхэттенского террориста в ходе беседы с информатором ФБР, которого принимал за сторонника ИГ: "Я рад, что мы, мусульмане, наконец наносим ответный удар. Аллаху Акбар! Кафиры заслуживают всего, и больше жизней, которые они забрали".

Джемесону предъявлены обвинения в попытке поддержки зарубежных террористических организаций, в частности ИГ. В судебных документах ФБР также указывает, что он размещал экстремистские сообщения на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции США накануне сообщило, что ФБР в 2017 году удалось предотвратить более 700 террористических угроз.