Врач скорой: подростки, спасшие жизнь человека, вы мои герои!

Мужчина без сознания лежал на полу трамвая, у него текла кровь. Три-четыре подростка пытались ему помочь и вызвали скорую помощь, описал врач, ставший случайным очевидцем происшествия.

“В трамвае было довольно много людей, но никого не интересовало, что эти подростки спасали жизнь мужчины”, - рассказал д-р К., пожелавший остаться анонимным. По его словам, люди просто стояли и пытались отвернуться от мужчины и подростков.

Эта ситуация вызвала у врача большое удивление. “Я знал, что люди не всегда хороши, но я не думал, что в такой ситуации они отвернутся”, - заметил он.

У врача, поспешившего на помощь мужчине, к сожалению, не было времени поблагодарить подростков. По его словам, они могут гордиться собой. “Надеюсь, когда-нибудь они увидят эти слова – вы мои герои!” – сказал он.

Мужчина пришел в сознание еще в трамвае, после чего им занялись медики скорой помощи.