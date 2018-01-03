Эдвард Лукас: почему "выборы" Путина – просто политтеатр

В России в этом году состоятся президентские выборы. Так ли это? На самом деле Кремль организует выборы-спектакль, который заменит действительный выбор подлинных избирателей, подлинных кандидатов, подлинную конкуренцию и результат, который не может быть известен.

Спектакль ставится реалистично и затратно, исполнители одеты в подходящие костюмы и пользуются избыточно профессионально созданным реквизитом. Ожидается великолепная актерская работа. Предполагается, что можно ожидать сюжетные ходы и эпизодически предвосхищаемые моменты неуверенности. Распоряжения по большей части уже готовы, хотя подробностей мы и не знаем. В окончательном результате можно не сомневаться: с падением занавеса Владимир Путин вступит в очередной срок президентства.

Называть этот ужасный политтеатр выборами - значит унижать политический словарь. Самый важный признак подлинных выборов - это сомнение. В свободной политической системе мы не знаем безусловно, кто из кандидатов победит: в политической системе предвыборную ситуацию характеризует острая конкуренция.

Не знаем мы также, каких результатов достигнут кандидаты. Даже очевидно сильные кандидаты как, например, британский премьер Тереза Мэй, могут в течение одной-другой недели упустить свои шансы. Очевидно безнадежные, как британский лидер правой оппозиции Джереми Корбин, могут внезапно стать популярными. Меньше всего нам известно, кто выиграет. Эксперты публикуют мнения, социологи тестируют выборы, однако все решают избиратели. Если что-то пойдет не так, что неизбежно случается, решения принимают суды. Никто заранее ничего не знает.

В положении между подлинными выборами и псевдовыборами отдадим пальму первенства пропаганде Кремля. Одним из главных тезисов в разглагольствованиях Кремля является утверждение, что нет существенных различий между западными и российскими авторитарными клептократическими системами, что на Западе, может быть, лучше пропиарены темы правового государства, прав человека и политических свобод, однако в конце концов власть и богатство в руках тех же людей. Что случится - решают богатые. Те, кто находятся у руководства, богатеют. Все прочее декоративно.

Как всякая пропаганда, это утверждение содержит и зерно истины. Даже в хорошо функционирующей свободной политической системе лидеры имеют преимущество. У богатых и влиятельных в СМИ вес больше, чем он должен был бы быть. Каждый, кто предпочитает жить гражданином в демократическом государстве, не может считать это само собой разумеющимся.

Однако дело не в несправедливости или несовершенстве. Так же, как не могут быть совершенными люди, не могут быть совершенными и политические системы. Подлинный вопрос касается того, как справиться с ошибками. Тут разница между западными политическими системами и Россией кристально ясна. У Хиллари Клинтон, которую можно считать в новейшей истории политической системы США самым привилегированным кандидатом, кампания пошла вкривь и вкось, и она проиграла.

У некоторых членов кампании Дональда Трампа были непонятные связи с Россией. Они теперь расследуются. Некогда неколебимый канцлер Германии Ангела Меркель неверно оценила настроения избирателей относительно миграции и теперь катится вниз. И таких примеров не счесть.

В отношении Владимира Путина и его сподвижников подобные контрольные механизмы и ограничения не работают. В самом деле, политическая карьера россиянина может прекратиться внезапно - в прошлом месяце на восемь лет по обвинению в коррупции отправлен в тюрьму бывший министр экономики Алексей Улюкаев. Но подобное отражает внутренние махинации в клановой политике Кремля, а не достижения в независимой системы борьбы по пресечению криминала. Обвинение был фальшивым, точно так же, как предстоящие «перевыборы» господина Путина.

Театр может быть и развлекательным, и поучительным. Мы должны были бы внимательно следить за намеками господина Путина и соперничающих с ним участников представления на закулисные перемещения власти в России, но было бы ошибкой считать то, что вы видите на сцене, реальной жизнью.