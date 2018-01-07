Прямая трансляция: в Эстонии бушует шторм, тысячи домов остались без электричества
Объявлен первый уровень опасности!1
7 января 2018 г., 21:00
Последний день недели оказался ветреным: на материке скорость ветра порывами достигает 18 м/с, а на побережье - до 27 м/с.
Днем в Эстонии была небольшая облачность, без осадков. К вечеру небо, начиная с северо-запада, вновь затянулось облаками и пошел снег. Вечером ветер усилился на материке до 15-20 м/с, на побережье до 15-18, порывами до 25-27 м/с.
Температура воздуха -2..+2°C. На дорогах гололедица!