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Прямая трансляция: в Эстонии бушует шторм, тысячи домов остались без электричества

Объявлен первый уровень опасности!

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ФОТО: Sander Ilvest

Последний день недели оказался ветреным: на материке скорость ветра порывами достигает 18 м/с, а на побережье - до 27 м/с.

Днем в Эстонии была небольшая облачность, без осадков. К вечеру небо, начиная с северо-запада, вновь затянулось облаками и пошел снег. Вечером ветер усилился на материке до 15-20 м/с, на побережье до 15-18, порывами до 25-27 м/с.

Температура воздуха -2..+2°C. На дорогах гололедица!

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