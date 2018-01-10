Утопающая в долгах эстонка уехала в Финляндию и теперь зарабатывает 2000 евро в месяц

Утопающая в долгах эстонка уехала в Финляндию и теперь зарабатывает 2000 евро в месяц2
10 января 2018 г., 20:56
Аннели Коппель переехала из Эстонии в Финляндию в Лапландию десять лет назад, сообщает Reporter.ee.
В Эстонии женщина утопала в долгах, к ней постоянно приходили письма от судебных исполнителей, и она чуть не лишилась своего дома. В итоге мать двоих детей оказалась перед выбором: оказаться на улице или найти работу у наших северных соседей.
Сейчас женщина имеет работу с солидным заработком, свой маленький домик Финлядндии посреди леса и почти расплатилась со всеми долгами. В сезон она работает в Финляндии, а летние месяцы проводит в Эстонии.
Подробнее о жизни Аннели смотрите в передаче Reporter телеканала Kanal 2.