Reporter: социальные сети подталкивают подростков к самоубийству

Исследование предостерегает родителей и обращает их внимание на то, что подростки не готовы к тем вызовам, которые бросают социальные сети.

Когда дети подрастают, то они начинают пользоваться социальными сетями, которые подталкивают их быть активными, а также собирать «лайки», то есть стремиться нравится своим сверстникам.

Когда дети подрастают, то они начинают пользоваться социальными сетями, которые подталкивают их быть активными, а также собирать «лайки», то есть стремиться нравится своим сверстникам.

Reporter обращает на другое исследование, проведенное в США, которое обращает внимание на то, что количество самоубийств среди подростков увеличивается, когда они достигают возраста, в котором начинают пользоваться социальными сетями.

Подробности смотрите в сюжете передаче Reporter телеканала Kanal2.