Reporter: социальные сети подталкивают подростков к самоубийству

Социальные сети эмоционально давят на подростков именно в тот период их жизни, когда они наиболее уязвимы, выясняется из недавнего исследования, проведенного в Великобритании, сообщает Reporter.ee
Исследование предостерегает родителей и обращает их внимание на то, что подростки не готовы к тем вызовам, которые бросают социальные сети.
Когда дети подрастают, то они начинают пользоваться социальными сетями, которые подталкивают их быть активными, а также собирать «лайки», то есть стремиться нравится своим сверстникам.
Когда дети подрастают, то они начинают пользоваться социальными сетями, которые подталкивают их быть активными, а также собирать «лайки», то есть стремиться нравится своим сверстникам.
Reporter обращает на другое исследование, проведенное в США, которое обращает внимание на то, что количество самоубийств среди подростков увеличивается, когда они достигают возраста, в котором начинают пользоваться социальными сетями.
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