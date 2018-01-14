Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

По словам источника в турецких вооруженных силах, с целью усиления пограничных частей турецкими властями были переброшены танки. Сотрудники Anadolu, в частности, засняли пять танков, которые были погружены на грузовики, сообщает портал Газета.ru.

Военная техника была направлены в южную провинцию Хатай.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии.