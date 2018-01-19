Фото: смотрите, где в Таллинне больше всего снега!

У спорткомплекса Нымме чувствуется, что зима действительно наступила. Кругом белым-бело, на лыжне много снега, и лыжники имеются.

У спорткомплекса Пирита с пятницы можно кататься на лыжах на круговой трассе длиной 450 м. В пятницу и субботу снег перевезут и построят лыжную трассу в Куусеринги. На это время лыжников попросят не выходить на лыжню. С субботы ежедневно будет открыт лыжный прокат. У катка находится детская горка.

Лыжный сезон в парке Вимка в Виймси был открыт в этот четверг. В это воскресенье пройдет всемирный день ознакомления с горнолыжным спортом FIS World Snow Day. По этому случаю в Виймси пройдут бесплатные уроки для начинающих в возрасте до 12 лет.