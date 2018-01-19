пятница, 19 января 2018 г.
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Юри Ратас

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Фото: смотрите, где в Таллинне больше всего снега!

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Больше всего снега на лыжне у спортивного центра Нымме, но зимними видами спорта можно заняться и у пиритаского спортивного центра и в парке Виймси, пишет Postimees.

У спорткомплекса Нымме чувствуется, что зима действительно наступила. Кругом белым-бело, на лыжне много снега, и лыжники имеются. 

У спорткомплекса Пирита с пятницы можно кататься на лыжах на круговой трассе длиной 450 м. В пятницу и субботу снег перевезут и построят лыжную трассу в Куусеринги. На это время лыжников попросят не выходить на лыжню. С субботы ежедневно будет открыт лыжный прокат. У катка находится детская горка.

Лыжный сезон в парке Вимка в Виймси был открыт в этот четверг. В это воскресенье пройдет всемирный день ознакомления с горнолыжным спортом FIS World Snow Day. По этому случаю в Виймси пройдут бесплатные уроки для начинающих в возрасте до 12 лет.

Кроме того, в программе пробные тренировки по лыжному фристайлу и сноубордингу.

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