«Здесь я тебя, шл**а, убью!»: жителя Эстонии наказали за угрозы

Согласно обвинению, 1 января этого года Уудо силой прижал женщину к гаражной двери, угрожающе замахнувшись рукой. После этого он минимум три раза направил кулак в сторону жертвы, угрожая убить ее, передает Pärnu Postimees.

«Здесь я тебя убью», - сказал он, указав на бетонную поверхность перед гаражом. «Здесь ты останешься, здесь я тебя, шл**а, убью», - продолжил угрожать Уудо.

О случившемся сообщили в Центр тревоги по номеру 112.

Уже через два дня в рамках ускоренного и договорного производство Уудо предстал перед Пярнуским уездным судом.

В результате соглашения между прокурором, защитником и обвиняемым, Уудо был приговорен к трем месяцам тюрьмы, которые не надо будет отбывать за решеткой, если в течение годового испытательного срока он не совершит новое преступление и будет отмечаться у чиновника по криминальному надзору.

Также суд выдал запрет Уудо на приближение к жертве: он не должен подходить к пострадавшей или к ее месту жительства ближе, чем на 50 метров. Также ему нельзя связываться с ней по интернету, почте или телефону.

Государству Уудо должен выплатить 447 евро за производственные расходы.