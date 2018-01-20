суббота, 20 января 2018 г.
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«Здесь я тебя, шл**а, убью!»: жителя Эстонии наказали за угрозы

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Насилие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix/PantherMedia

58-летний житель Пярну Уудо угрожал убить женщину, а спустя два дня после этого предстал перед судом.

Согласно обвинению, 1 января этого года Уудо силой прижал женщину к гаражной двери, угрожающе замахнувшись рукой. После этого он минимум три раза направил кулак в сторону жертвы, угрожая убить ее, передает Pärnu Postimees.

«Здесь я тебя убью», - сказал он, указав на бетонную поверхность перед гаражом. «Здесь ты останешься, здесь я тебя, шл**а, убью», - продолжил угрожать Уудо.

О случившемся сообщили в Центр тревоги по номеру 112.

Уже через два дня в рамках ускоренного и договорного производство Уудо предстал перед Пярнуским уездным судом.

В результате соглашения между прокурором, защитником и обвиняемым, Уудо был приговорен к трем месяцам тюрьмы, которые не надо будет отбывать за решеткой, если в течение годового испытательного срока он не совершит новое преступление и будет отмечаться у чиновника по криминальному надзору.

Также суд выдал запрет Уудо на приближение к жертве: он не должен подходить к пострадавшей или к ее месту жительства ближе, чем на 50 метров. Также ему нельзя связываться с ней по интернету, почте или телефону.

Государству Уудо должен выплатить 447 евро за производственные расходы.

Вчера судебное решение вступило в силу.

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