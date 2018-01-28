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  • Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: один человек погиб, трое пострадали

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: один человек погиб, трое пострадали Дополнено в 16:58!

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В Ида-Вирумаа вблизи Пуртсе в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще трое пострадали. 

В полицию сообщение о тяжелом ДТП поступило в 13 часов. По предварительным данным, ехавший со стороны Нарвы в сторону Таллинна автомобиль BMW пошел на обгон и столкнулся с ехавшей навстречу машиной Honda. В результате столкновения Honda вылетела с дороги в кювет. Водитель Honda - мужчина 1947 года рождения - скончался на месте происшествия, других пассажиров в автомобиле не было. 

В машине BMW были три человека: за рулем мужчина 1985 года рождения и два пассажира - женщина 1987 года рождения и ребенок в возрасте двух с половиной лет. Они получили повреждения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу. 

На 137-м км шоссе Таллинн-Нарва движение было закрыто в течение нескольких часов и вновь полностью восстановлено в 16:40.

"Начало этого года в дорожном движении было очень трагично и мы просим всех водителей быть очень внимательными на дорогах. При совершении обгона следует убедиться, что это безопасно, и надо воздержаться от совершения необдуманных маневров, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми. "Полицейские работают сейчас на месте происшествия и выясняют точные обстоятельства происшествия".

Все обстоятельства данного трагического ДТП выяснит уголовное делопроизводство, ведением которого руководит Идаская окружная прокуратура.

В январе в различных ДТП на дорогах Эстонии погибло девять человек.

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