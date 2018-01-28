Главный саудовский миллиардер заплатил за свободу более 1 млрд долларов

AFP со ссылкой на делового партнера бен Таляля сообщает, что обвинения с него сняли не просто так, а в рамках сделки, которая стоила ему более миллиарда долларов. Впрочем, в конце декабря прошлого года СМИ сообщали, что от миллиардера требуют в шесть раз больше, пишет Newsru.

Представитель правительства подтвердил, что аль-Валид бен Таляль, который остается главой инвестиционной компании Kingdom Holding, заключил сделку с прокуратурой. Но официально условия ее не разглашаются.

Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Он инвестировал во многие западные компании, в том числе Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company.

Облава на миллионеров прошла в Саудовской Аравии в начале ноября. Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошено было примерно 200 человек.

Позже кронпринц в интервью New York Times заявлял, что 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение. Салман утверждал, что страна заработала на этом около 100 млрд долларов.