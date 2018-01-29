Правда о ложных обвинениях

В такой ситуации репутации обвиняемого наносится ущерб, и это, безусловно, серьезная тема. Однако в сравнении со всеми другими предъявляемыми ложными обвинениями (при кражах, страховом мошенничестве и пр.) выясняется, что ложные обвинения в таком же количестве присутствуют и там, и, скорее всего, даже в большем количестве. Вместе с тем, преступления на сексуальной почве – единственный вид преступлений, когда жертва, давая дальнейший ход делу, еще раз попадает под удар. Помимо уже пережитых страданий приходится еще проходить врачебный осмотр, возможное судебное производство, а в отношении общественных деятелей – это также еще внимание СМИ и «мнение Кирсти Тиммер» относительно того, кого и на каких условиях вообще можно было «травмировать».

В рамках Международного исследования случаев сексуального насилия рассматривались конкретные случаи изнасилования в европейских государствах с различными культурными и политическими традициями. Как показал анализ, в Европе из числа всех обвинений, предъявленных в связи с сексуальным домогательством и нападением, ложные обвинения составляют 5,5%. То же исследование выявило одновременно и тот факт, что 80% случаев из выборки инцидентов подобного рода так и не дошли до суда. Это, в свою очередь, означает, что очень малая часть случаев завершается судебным решением. В число таких случаев попадают и ложные обвинения..

Размышляя над этими фактами и опираясь на данные статистики, можно сделать логический вывод о том, что жертвам наносится в несколько раз больший ущерб, чем тем людям, репутация которых пострадала в связи с ложными обвинениями. Человек, который был оправдан, поступает на новое место работы, а его семья и знакомые также остаются рядом с ним, в то время как жертвы нападений сексуального характера утрачивают часть своего самоопределения как личности на всю жизнь.

Если не было оказано сопротивление, следовательно, ничего не произошло?

Результаты другого исследования случаев изнасилования выявили, что в отношении части прецедентов те критерии, на основании которых обвинение было определено как ложное, зависят от личного решения ведущего производство лица и прочих субъективных явлений, а не непосредственно от результатов расследования. Например, при переоценке ложного обвинения возникает сомнение и утрата доверия по отношению к жертве.

Кроме того, употребление алкоголя способствует формированию мнения о том, что именно жертва как раз и являлась заядлой любительницей повеселиться (и вообще, что весёлое времяпрепровождение можно назвать чем-то предосудительным). В качестве примера хочется привести также случай защиты насильника со стороны общественности в стиле «этот инцидент погубит будущее мужчины», когда известный пловец Стэндфордского университета Брок Тернер совершил изнасилование, напав на женщину, лежавшую в бессознательном состоянии. Тем самым «защитники» сосредотачиваются на деталях, которые вообще не имеют отношения к делу, а самое важное остается на заднем плане.